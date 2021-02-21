نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة في دوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 بإقامة مباريات المجموعة الأولى في نفس التوقيت، وذلك حين يلتقي فريق المريخ السوداني على ملعبه مع فيتا كلوب الكونغولي في نفس إقامة موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الثالثة عصرا بتوقيت مصر والسودان، حيث تأمل كافة الفرق تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة في المنافسة مبكرا على المركزين الأول والثاني المؤهلين لدور الثمانية في دوري الأبطال الذي يحل لقبه فريق الأهلي المصري الذي تمكن من تحقيق بداية قوية جدا في مرحلة المجموعات بانتصار عريض في الجولة الأولى ضد فريق المريخ السوداني.

الأهلي يواصل مشواره في مرحلة المجموعات بمباراة قمة يخرج فيها لملاقاة فريق سيمبا التنزاني المتشارك مع الشياطين الحمر في صدارة ترتيب المجموعة حاليا برصيد ثلاث نقاط لكلا الفريقان، وذلك بعد تمكنهما من تحقيق الفوز في الجولة الاولى لدور المجموعات بتحقيق سيمبا فوز ثمين خارج الديار ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد، بينما تمكن الأهلي من دك شبك ضيفه المريخ السوداني بثلاثية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من محمد مجدي أفشة، محمود كهربا، ووالتر بواليا الذي تمكن أخيرا من تسجيل أولى أهدافه مع الفريق الأحمر منذ انتقاله إليه من فريق الجونة هذا الموسم، وبفضل ذلك الانتصار الكبير يتواجد الأهلي حاليا على صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن سيمبا.

الشياطين الحمر يأملوا في تحقيق الفوز ضد سيمبا واقتناص ثلاث نقاط تحافظ لهم على الصدارة وتصنع فارق نقاط مبكر مع كافة فرق المجموعة من أجل السعي مبكرا لحجز مركز مؤهل لربع النهائي ومواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب العاشر في تاريخه الذي أكد الأهلي على سعيه بكل قوة لنيله بإرسال إنذار مبكر لكافة الفرق بانتصاره العريض على المريخ في مباراته الأولى التي يخوضها بعد العودة من قطر بعد المشاركة في كأس العالم للأندية التي حقق فيها المركز الثالث في جدول الترتيب بعد انتصاره ضد بالميراس البرازيلي في مباراة عرفت غياب الدولي التونسي علي معلول بداعي الإصابة التي أبعدته عن مباراة المريخ، وستبعده أيضا عن مباراة سيمبا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الثلاثاء 23 فبراير 2021.

3:00 توقيت مصر، والسودان.

4:00 توقيت مكة المكرمة، والكويت.

5:00 توقيت الامارات، وعمان.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي وسيمبا

بي أن سبورت HD7.

تعليق: أحمد الطيب.