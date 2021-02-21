السويق وظفار قمة ملتهبة ولقاء الجريحين بين مسقط والنهضة والتكافؤ يسيطر على مواجهة نادي عمان وبهلاء في ختام الجولة العاشرة لدورينا

بدءا من الخامسة وعشر دقائق ، يسدل الستار عن منافسات الجولة العاشرة لدوري الأضواء والشهرة ، أمسية اليوم تشهد (3) لقاءات مثيرة ، الأول يجمع مسقط مع النهضة عند الخامسة وعشر دقائق بساحة استاد السيب ، فيما مواجهة السويق وظفار ستقام على ساحة مجمع الرستاق عند الخامسة وخمس وعشرين دقيقة ، أما لقاء ختام هذه الامسية والجولة بصورة عامة فستجري أحداثه على ساحة استاد السيب عند الثامنة والنصف مساء بإذن الله تعالى .

ثلاث مواجهات لا صوت يعلو في الفرق الست التي ستخوض لقاءات اليوم سوى الفوز ، فالانتصار هو وحده من يسعد العشاق اولا والمعنيين بالأمر في ذلك الفريق ثانيا ، حيث إن له الكثير من الجوانب الايجابية التي بإمكانها خدمة مسيرة الفرق الفائزة والأخذ بيدها لمراحل أفضل ومواقع جيدة في نهاية الموسم كل في مسعاه .

مواجهات بلغة واحدة

من باب أولى ، فإن مواجهات اليوم أو ما سبقها وما سيتلوها تتحدث بلغة واحدة وهي لغة (الفوز) ، حيث تدرك فرق دورينا بأن الوضع الاستثنائي الذي يقام فيه الدوري ليس كما هو الحال في المواسم السابقة ، فهو يحتاج إلى عمل متقن وجهد كبير حتى يتحقق المبتغى في نهاية المطاف ، فبالنظر إلى مواجهة مسقط والنهضة نجدها تأتي تحت بند (الهروب الكبير) ، حيث إن الفريقين يعيشان حالة من الاستقرار سواء في النتائج أو تغيير الأجهزة الفنية ، فبالأمس كان الطوقي يقود مسقط وقبله صومار واليوم هناك جمال بخش ، وفي النهضة كان يقود الفريق محسن درويش واليوم يقوده حمد العزاني ، وقبل هذا وذاك الفريقان يتذيلان الترتيب ، مسقط يحتل المركز الثالث عشر برصيد (3) نقاط وهو صاحب أضعف خط هجوم وثاني أضعف خط دفاع ، فيما النهضة يحتل المركز الثاني عشر برصيد (3) نقاط كذلك ويعاني الأمرين في الهجوم والدفاع كذلك ، لذلك فإن اللقاء بينهما سيكون بمثابة (6) نقاط ، فالفائز يحقق هدفين أولهما رفع رصيده من النقاط والثاني فرملة منافسه عند نقاطه السابقة ، الجولة الماضية خسر مسقط أمام النصر صفر/1 والنهضة خسر أمام الرستاق 1 / 3 فمن يعود !!

السويق وظفار قمة منتظرة لا مجال فيها لفقدان النقاط إطلاقا، السويق صاحب الارض يحتل المركز الرابع برصيد (16) نقطة ويعيش حالة جيدة من الدعم المعنوي الكبير بعد استلام العراقي حكيم شاكر زمام الامور في قيادة أصفر الباطنة ، ظفار يدرك تماما بأنه في مواجهة فريق صعب المراس ويجب عليه اللعب بحذر إن أراد السير قدما في المنافسة على اللقب بشكل مثالي ورفع رصيده إلى (22) نقطة قبل الحكم المنتظر في قضية النقاط الست ، والتي في حالة حسمها لمصلحته سيكون متصدرا لدورينا دون جدال أمام السيب .

ناديا عمان وبهلاء مواجهة متكافئة إلى حد بعيد ، يطمح فيها نادي عمان للوصول للنقطة (13) والاستفاقة من الخسائر المتلاحقة التي ألمت بالفريق منذ فترة ليست بالقصيرة ، أما نادي بهلاء فهدفه مختلف وهو الاقتراب من أصحاب المقدمة ورفع رصيده إلى (17) نقطة خاصة وأنه يسير بشكل مثالي للغاية كان آخرها الفوز على السيب بهدف نظيف وهي الخسارة الأولى للفريق المتصدر حتى الآن .