قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تأجيل البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بالمجر 2021 المقرر إقامتها في مملكة البحرين الشقيقة في شهر مارس القادم إلى موعد جديد سيتم تحديده في الفترة القادمة وجاء تأجيل البطولة بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتأجيل جميع البطولات والتصفيات في الفترة الحالية بسبب جائحة فيروس كورونا ” كوفيد ـ 19 ” حيث تعد هذه المرة الثانية التي يتم تأجيل البطولة والتي كان من المقرر لها أن تقام في ايران وتم نقلها بعد ذلك الى البحرين وكان محددا لها شهر مارس القادم لاقامتها .

وكان من المفترض أن يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد والذي بدأ مرحلة الاعداد والتحضير لهذه البطولة منذ شهر ديسمبر الماضي بقيادة المدرب الوطني خليل المعشري ومساعدة بدر التمتمي وبمشاركة 22 لاعبا، حيث خاض المنتخب عدة مباريات ودية ومعسكرات داخلية قبل قرار تأجيل البطولة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد يقرر تأجيل البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.