اول تعليق من مرتضي منصور علي ازمة طائرة بعثة الزمالك المتجهة إلى السنغال

علق المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق ، علي ازمة طائرة بعثه الفريق خلال تواجهه الي السنغال .

وكتب مرتضي منصور عبر صحابه الرسمي " فيس بوك " ، إلى جماهير نادي الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين انا اقرأ وأتابع كل ما تكتبوه عبر صفحات التواصل الاجتماعي وأقدر مشاعركم نحوي و نحو نادى الزمالك العظيم الكيان الذي من أجله تحملنا الكثير من المؤامرات .

وتابع ، أيها الجمهور العظيم وأعضاء جمعيتنا العمومية المحترمين نادى الزمالك تكالب عليه المتآمرون بهدف واحد هو هدم هذا الكيان فالنادى كمنشآت يتم هدمها كل يوم من بعض الأجهزة وآخرهم سور النادى النهري الذي لا يوجد به أي مخالفة.

واكمل ، على المستوى الرياضي أوجه رسالة لكل أبنائي من كل الفرق الرياضية وعلى رأسهم الفريق الأول لكرة القدم اصبروا فالزمالك يمر بمحنة وأزمة عنيفة لم تحدث في تاريخه منذ إنشائه عام 1911.

وشدد مرتضي ، علي ان فريق الكرة الذي لم يعيش هذه الأجواء من "البهدلة" منذ انتخابي رئيسا للنادي يحتاج منا الآن الوقوف خلفه والدعاء له بالتوفيق في مباراة تونجيث السنغالي الصعبة وتأكدوا أن لاعبينا أبطال يستطيعون أن يعبروا كل الصعاب والمؤامرات.

وواصل ، أقول لكم جميعا أن هذا الوقت ليس وقت الشماتة وليس وقت السخرية علي فريق عظيم التفوا حول فريقكم فهو الوحيد ومعه الجمهور العظيم الذي يمثل الكيان.

وأضاف ، انتظروا الفيديو القادم الجزء الثانى من فضيحة القرن لتعرف مصر كلها بالتسجيلات والمستندات من هو الحرامى؟ ومن هو الشريف ولكن يبدو أن علامات يوم القيامة بدأت تظهر في مصر.

واختتم مرتضي منصور ، تصريحاته ، ادعوا معايا اللهم وفق فريقنا في عبور مباراه تونجيث السنغالي الصعبة وما بعدها من مباريات.