مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل 3-1 في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد افتتح التسجيل لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 30 بمجهود فردي رائع، ولكن سانت ماكسمين عادل النتيجة لنيوكاسل في الدقيقة 36.

وفي الشوط نجح دانيال جيمس في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57، قبل أن يؤكد برونو فيرنانديز انتصار الشياطين الحمر بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 49 في المركز الثاني، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - هاري ماجواير - لوك شاو

خط الوسط: فريد - نيمانيا ماتيتش - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: دانيال جيمس - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال