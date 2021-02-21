نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر.. قناة عربية مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر ، في إطار التغطية المستمرة التي نتبعها عبر موقع ثقفني نتعرف معكم من خلال المقال على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، حيث يستضيف الأخير فريق الترجي على ملعبة ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2021 ، وهناك الكثير من محبي ومتابعي الفريقين والبطولة عامة يريدون معرفة تردد القناة المفتوحة التي تذيع مباراة الترجي ومولودية الجزائر مجانا على النايل سات عرب سات استرا سات والأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر ، قبل أن نتعرف عليها فقد رحلت بعثة فريق الترجي التونسي بطائرة خاصة لتصل إلى دولة الجزائر لمواجهة فريق مولودية الجزائر العنيد لتثٌام بين الفريقين مواجهة من العيار الثقيل، وكان الترجي التونسي استطاع تحقيق الفوز في لقاء الجولة الأولى على فريق تونجيت السنغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما تعادل مولودية الجزائر مع الزمالك المصري بدون أهداف.

وتنطلق مباراة الترجي ومولودية الجزائر يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيكون موعد مباراة الترجي ومولودية الجزائر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينيتش وتمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر

قبل إنطلاق البطولة بأيام قليلة أكد اتحاد الكرة الإفريقي كاف أنه يحق للدولة التي سيُقام فيها المباراة أن تذيع اللقاء عبر القناة الأرضية المحلية، لذلك ستكون قناة الجزائرية الأرضية ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر مجانا على نايل سات، وسنتعرف الآن على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا 2021.

تردد القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والترجي



القمر الصناعي نايل سات 7 غرب، علي التردد 11680، H افقي، 27500.

وبهذا القدر نكون قد انتهينا من رصد وتقديم تردد القناة المفتوحة التي تذيع مباراة الترجي ومولودية الجزائر مجانا في دوري أبطال أفريقيا 2021 ، سنوافيكم بكل ما هو جديد فيما يخص تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الترجي ومولودية الجزائر اليوم.