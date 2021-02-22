أكد علاء عبد العال، المدير الفني لنادي أسوان، أن هدفي في بداية مشواري مع أسوان إيقاف سلسلة الهزائم.
وقال علاء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "حققنا بعض التعادلات مع فرق قوية في بداية مهمتي مثل الزمالك وسيراميكا كليوباترا".
وأكمل: "مباراة المقاولون العرب كانت بداية العودة للانتصارات واستكملت اليوم بالفوز على الاتحاد السكندري".
وتابع: "أسعى لاستغلال نقاط القوة في فريقي لتحقيق الانتصارات، لاعبو أسوان حققوا أداء جيدا والفوز ليس وليد الصدفة".
وأتم: "تقارب المستويات يزيد من قوة الدوري في الموسم الحالي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاء عبد العال: الفوز ليس وليد الصدفة.. وأستغل نقاط القوة لأسوان لتحقيق الانتصارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.