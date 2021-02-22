بونتـيس: أتابع الدوري المصري و مباريات الاتحاد وسعيد بمستوى أوباما

أكد البرتغالي ليونيل بونتيس المدير الفني الأسبق لنادي الاتحاد السكندري أنه يحرص دومًا على متابعة الدوري المصري الممتاز ، وبصفة خاصة مباريات الاتحاد السكندري باعتباره أشرَفَ على تدريب الفريق من قبل .
وأضاف بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ سعيد بمستوى يوسف أوباما لاعب الزمالك ، فقد سبق لي تدريبه في الاتحاد السكندري وتنبأت له بمستواه الحالي ، فهو أحد أبرز نجوم الدوري الممتاز هذا الموسم.
واختتم بونتيس ، رزاق سيسيه لاعب جيد جدًا ويقدم موسمًا مميزًا مع زعيم الثغر.
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