باريس سان جيرمان يخسر من موناكو 0 / 2 في الدوري الفرنسي

فاز فريق موناكو على باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين، في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الفرنسي.
افتتح ديوب التسجيل لـ موناكو في الدقيقة السادسة، قبل أن يؤكد ماريبان انتصار فريق الإمارة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 51.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد موناكو للنقطة 52 في المركز الرابع، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند 54 نقطة في المركز الثالث.
يذكر أن باريس سان جيرمان انتصر الأسبوع الماضي على برشلونة 4-1 في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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