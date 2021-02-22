حارس أسوان: 3 نقاط تفصلنا عن المربع الذهبي.. والعودة للأهلي «حلم».. فيديو

قال عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه مع أبناء الجنوب، بالموسم الحالي، مشيرا إلى أن الفريق يتبقى أمامه 4 نقاط للوصول إلى المربع الذهبي فى جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف عمر رضوان ،خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة « دوت الخليج»: "وصولنا للمركز العاشر أمر جيد، ويفصلنا عن المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، وأتمنى التوفيق مع أسوان".

وأكد :" هناك روح بين اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية، نسعى لتحسين مركزنا الفترة المقبلة وأشكر الجماهير على الدعم".

وأكمل:" المستوى الذي أقدمه، يأتي بتوفيق الله، ثم بمساعدة زملائي، وأتمنى أن أعود للأهلي يوما ما ، إنه حلم كبير وشرف لي تشبيهي بمحمد الشناوي، وأركز حاليا لتحقيق نتائج جيدة مع فريقي".

وأتم :" المنافسة قوية بين حراس المنتخب الأوليمبي، ولا نسمح لأي حارس باللعب على حسابنا في الأولمبياد".