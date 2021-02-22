تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

علق أمير مرتضى منصور، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، على تأخر رحلة الزمالك المتجهة لدولة السنغال لمواجهة فريق تونجيث بدوري أبطال أفريقيا. وكتب أمير مرتضى، عبر "فيس بوك": "‏حتى رحلة الطيران مش عارفين!! وطبعًا هتقوله في ايادي خفية بوظت الرحلة ". ووصلت بعثة الزمالك إلى العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيت السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.

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