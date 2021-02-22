اجتماع فني ومؤتمر لـ باتشيكو الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال في دوري الأبطال

يعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المؤتمر الصحفي المقرر لمواجهة فريق تونجيث السنغالي غدا في ملعب لاديور الذي يستضيف المواجهة.

وسيشهد المؤتمر الحديث عن المواجهة الأفريقية، والاستعداد لها في ظل ضيق الوقت قبل المباراة.

ووصل الزمالك مساء أمس الأحد إلى السنغال بعد رحلة طيران شاقة استغرقت قرابة 24 ساعة، ويستعد الفريق لمواجهة تونجيث السنغالي الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.