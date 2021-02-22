نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الانجليزي مان سيتي الأول في الصدارة حتى الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة توج فريق مانشيستر سيتي تصدره لجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بعد تحقيق فوزا قويا وغاليا على فريق ارسنال الذي يلعب في صفوفه اللاعب والنجم المصري محمد النني، وكان فوز فريق مان سيتي على ارسنال بهدف مقابل لا شيئ، وأقيمت المباراة مساء يوم الاحد في ملعب الإمارات معقل الجانرز، في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج في موسم 2020-2021.

وتختم الجولة الـ25 من الدوري الانجليزي، في تمام العاشرة مساء يوم الإثنين، بمواجهة فريق برايتون وضيفه كريستال بالاس.

مان سيتي

ويحتل فريق مانشستر سيتى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة من اجمالي 25 مباراة لعبها في الدوري الانجليزي حتى الآن، حيث فاز مان فى 18 لقاء، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مواجهتين فقط، وأصبح السيتى متفوق بفارق 10 نقاط عن فريقي مانشستر يونايتد وليستر سيتي أصحاب المركزين الثاني والثالث.

وتوقف رصيد فريق أرسنال بعد هذه الخسارة عند 34 نقطة فقط احتل بها الارسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري الانجليزي، حيث حقق الارسنال الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 5 مباريات حتى الآن.

مانشستر يونايتد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بفرق رصيد 49 نقطة، عقب فوزه الثمين على ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فقط، في المباراة التي تمت على ملعب “أولد ترافورد”.

فريق ليستر سيتي اصبح في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة، بعد الفوز الثمين بجدارة على مضيفه أستون فيلا بهدفين مقابل هدف واحد فقط، بفارق الأهداف عن فريق اليونايتد صاحب المركز الثاني.

اما عن وست هام يونايتد فانه عقب الفوز الثمين على فريق توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف واحد، قد احتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 45 نقطة.

وجاء تشيلسي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، بعد ما تعادل مع ساوثهامبتون 1-1 على ملعب “سانت ماري”.

وعن فريق ليفربول بقيادة النجم والبطل القائد المصري محمد صلاح فقد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 40 نقطة، كان ذلك بعد سقوطه أمام ضيفه إيفرتون بهدفين على ملعب “آنفيلد”، واحتل التوفيز المركز السابع بفارق الأهداف فقط عن الريدز ولديه مباراة واحده مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 25 18 5 2 13 15:50 35 59 2 مانشستر يونايتد 25 14 7 4 13 32:53 21 49 3 ليستر سيتي 25 15 4 6 13 27:44 17 49 4 وست هام يونايتد 25 13 6 6 13 29:39 10 45 5 تشيلسي 25 12 7 6 13 25:41 16 43 6 ليفربول 25 11 7 7 13 34:45 11 40 7 إيفرتون 24 12 4 8 14 33:37 4 40 8 أستون فيلا 23 11 3 9 15 26:37 11 36 9 توتنهام هوتسبير 24 10 6 8 14 27:37 10 36 10 آرسنال 25 10 4 11 13 26:31 5 34 11 وولفرهامبتون 25 9 6 10 13 32:26 -6 33 12 ليدز يونايتد 24 10 2 12 14 43:40 -3 32 13 ساوثهامتون 24 8 6 10 14 40:31 -9 30 14 كريستال بالاس 24 8 5 11 14 42:27 -15 29 15 بيرنلي 25 7 7 11 13 30:18 -12 28 16 برايتون 24 5 11 8 14 30:25 -5 26 17 نيوكاسل يونايتد 25 7 4 14 13 43:26 -17 25 18 فولهام 25 4 10 11 13 32:21 -11 22 19 وست بروميتش ألبيون 25 2 8 15 13 55:19 -36 14 20 شيفيلد يونايتد 25 3 2 20 13 41:15 -26 11