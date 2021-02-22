بازوكا: الإسماعيلي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك.. وبعض اللاعبين يجب محاسبة من تعاقد معهم

أشاد سيد عبد الرازق بازوكـا نجم نادي الإسماعيلي السابق، بلاعبي الفريق، مؤكدا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ، ولم يستحقوا الخسارة.

وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ التعادل أمس أمام إنبي بمثابة الهزيمة ، الأخطاء الدفاعية كلفت الفريق هدف التعادل قبل النهاية بدقيقتين .

واختتم بازوكا ، جمهور الاسماعيلي يقف دائمًا خلف الفريق ، و يساند اللاعبين دائمًا في التدريبات ، ولكن غالبية لاعبي الفريق لا يصلحون لارتداء قميص الدراويش.

وأعرب سيد عبد الرازق بازوكا عن غضبه من الجيل الحالي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، مشيرًا إلى أنه لابد من محاسبة كافة المسئولين الذين أتوا بهؤلاء اللاعبين غير المؤهلين تمامًا للعب بصفوف الفريق .

وأردف بازوكا: "لا أتفهم كيف تم التعاقد مع هؤلاء اللاعبين و من أتى بهم ، كما أن هناك بعض اللاعبين رفضوا الإنضمام للإسماعيلي وهو أمر لم يحدث من قبل ، فالنادي الاسماعيلي إضافة كبيرة لأي لاعب وأي مدير فني".

واختتم بازوكا ، خط دفاع الفريق ثغرة واضحة هذا الموسم ، ولم يتم معالجتها ، كما أن باهر المحمدي يعاني من إصابة قوية ولا نعلم موعد عودته إلى الملاعب".