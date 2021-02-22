بازوكا: يوفـيتش مدرب جيد والإسماعيلي لن يهبط هذا الموسم

قال سيد عبد الرازق بازوكا نجم نادي الإسماعيلي السابق، إن البوسني دراجان يوفيتش المدير الفني للفريق مدرب جيد جدًا ، ويلعب كرة هجومية ، وأظهر بصماته منذ مباراة الزمالك الماضية رغم الخسارة 1 – 2 وأضاف بازوكا في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ يوفيتش مدرب مميز لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت لمعرفة جميع اللاعبين ، ولذلك أطالب أبناء النادي بمساندته ومساندة النادي . واختتم بازوكا ، كان الله في عون جماهير الدراويش ، أطالبهم بالمزيد من الدعم للفريق و أطمئنهم أن الفريق سينجو من هذه المحنة ولن يهبط إلى الممتاز ب.

وفرط فريق الإسماعيلي في الفوز أمام إنبي، ليخيم التعادل الإيجابي على نتيجة المباراة بهدف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوري we المصري.

وتقدم محمد الشامي بالهدف الأول لفريق الإسماعيلي في الدقيقة 5، قبل أن يتمكن إنبي من إدراك التعادل في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب محمد حتحوت.

وبتلك النتيجة، رفع إنبي رصيده إلى 18 نقطة ليتساوى مع بيراميدز، ووصل الإسماعيلي إلى 9 نقاط بالتساوى مع الإنتاج الحربي صاحب المركز السادس عشر.