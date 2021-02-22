هاشم: المصري يعاني من أزمة مالية.. وهذا موقف كريم العراقي من الرحيل .. تفاصيل

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري، أن الفريق يعاني من أزمة مالية كبيرة في الفترة الحالية ، حيث أن الشركة الراعية لم تسدد مستحقات النادي بشكل كامل.

وأضاف هاشم في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ المباريات تُكلف خزينة النادي الكثير ، بسبب اللعب خارج ستاد بورسعيـد ، ما بين تكاليف السفر ، و إيجار الملاعب ،كما أن مجلس الإدارة لم يصرف رواتب الموظفين منذ 3 أشهر.

وأردف طارق هاشم أن كريم العراقي نجم الفريق والمنتخب الوطني الأوليمبي مستمر مع الفريق ، حيث ما زال يتبقى في عقده موسمًا ونصف مع النادي ، ولا نية لرحيله إلا في حال قدوم عرض كبير يليق بالنادي المصري وباللاعب .

وأوضح أن إدارة نادي المصري أبلغت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة بأنها لن تتحمل تكلفة المسحات الطبية الخاصة بكل مباراة من مباريات الدوري المصري لمكافحة فيروس كورونا .

واختتم هاشم ، لن نقدر على سداد 3 ملايين جنيه، فالنادي يعاني من أزمة مالية كبيرة ، واتحاد الكرة لم يبلغنا بذلك قبل بدء الموسم.