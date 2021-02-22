شوبير يعزي الإعلامي محمد عباس في وفاة شقيقه

نعى الاعلامي احمد شوبير وفاة اللواء سعد عباس شقيق الاعلامي سعيد عباس والذي وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا.



وكتب شوبير عبر حسابه بتويتر قائلا: "‏أتقدم بخالص العزاء للزميل العزيز الإعلامي محمد عباس، في وفاة شقيقه اللواء سعد عباس، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وغيب الموت صباح امس اللواء سعد عباس، متأثرًا بفيروس كورونا، ومن المقرر أن تشيع جنازته ظهر اليوم من مسجد السيدة نفيسة.



وخضع سعد عباس للعلاج قبل أن تدهور حالته خلال الساعات الأخيرة داخل أحد مستشفيات القاهرة.



وقد شغل سعد عباس العديد من المناصب داخل التليفزيون حيث كانت بداية عمله في قطاع الأمن الذي تولى فيه منصب رئيس أمن ماسبيرو.



ثم تولي منصب نائب رئيس شركة صوت القاهرة قبل أن يتم ترقيته رئيسًا للشركة لمدة تزيد عن العامين.