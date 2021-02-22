عمرو الصفتي: كنت أفضل مدافع في مصر.. والأهلي أصعب من واجهته

قال عمرو الصفتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إنه كان أفضل مدافع في مصر خلال فترة تواجده ضمن صفوف المصري البورسعيدي.

وأضاف عمرو الصفتي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "الأهلي طلب ضمي أثناء تواجدي مع منتخب مصر للشباب مع المدرب شوقي غريب، ولكن النادي المصري رفض رحيلي".

وتابع: "كنت أفضل مدافع في مصر بعد وائل جمعة أثناء لعبي مع الزمالك، وأثناء تواجدي مع المصري كنت أفضل مدافع بشكل عام".

وأردف: "لو كنت ألعب في الوقت الحالي لأصبحت أفضل مدافع في مصر حاليًا، رغم أن جودة اللاعبين أصبحت أفضل، أثناء تواجدي في الملاعب كانت الفرق تلعب باثنين مهاجمين، حاليًا يلعبون بمهاجم واحد فقط، وهذا يعطي لي أريحية كثيرة كمدافع".

وعن رأيه في أفضل فريق بالدوري من حيث جودة اللاعبين، أوضح: "لاعبو الزمالك الأفضل، ثم بيراميدز، والثالث الأهلي، ورابعًا المصري، والثاني خط هجومه أفضل من القلعة الحمراء".

وواصل: "لعبت على محمد صلاح أثناء تواجده في المقاولون العرب، كان يركض بالكرة على الخط ويصطدم بالإعلانات، لكنه تطور كثيرًا وأصبح ذكيًا".

وأتم: "محمود شيكابالا أفضل لاعب رأيته في حياتي كلها، ومرت عليه فترة كان يمكن تصنيفه بعد ميسي ورونالدو في موسم 2010 أو 2011، شيكابالا لو كان احترف لأصبح خرافيًا".

واختتم: "عماد متعب أصعب مهاجم واجهته أثناء مسيرتي مع الزمالك، وهو يتفوق على فلافيو، الأول كرته جيدة سواء داخل منطقة الجزاء أو خارجها، لكن الثاني خطورته داخل منطقة الـ18 فقط".