مطالب كريم العراقي تفتح الباب للرحيل عن المصري.. والأهلي يظهر في الصورة.. فيديو

كشف كريم العراقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، عدم وضعه شروطا من أجل التجديد للنادي البورسعيدي ، وذلك عقب تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة مع الفريق تحت قيادة المدرب المخضرم علي ماهر.

وقال العراقي لقناة دوت الخليج عبر برنامج "الماتش" مع هلتي حتحوت: "اتفقت مع مسؤولي المصري على كل الأمور لكن يبدو أنهم فهموا بعض الأمور بشكل خاطئ، من حقي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، لكني أرغب في أن يستفيد المصري من المقابل المالي وألا يتغير الاتفاق بيننا".

واستطرد: "أبلغت المسؤولين بأني لم أطلب أي أموال أكثر من حقي، مستحيل أن أضع شروطا لكي أجدد للمصري. الفريق لديه سقف للرواتب ولن أتخطاه، فأنا أرغب في مصحلة النادي ، رغبتي هي الاحتراف وهذه هو هدفي وطموحي الوحيد". وأكمل: "أرغب في أن يكون انتقالي عن طريق المصري لذلك مهتم بأني أرحل عن الفريق على أن يكون متبقي في تعاقدي موسمين حتى لا يكون النادي تحت أي ضغوط ، أي وكيل لاعبين في العالم يهتم بمصلحة موكله ويحرص على أن يحصل على القدر الأكبر من الأموال". وتعد قيمة الراتب هي سبب الخلاف بين العراقي وإدارة المصري.

وكان موسيمانى المدير الفني للأهلي قد طلب من إدارة النادى تدعيم مركز الظهير الأيمن فى ظل معاناة الفريق فى هذا المركز بعدما تعرض محمد هانى للإصابة قبل مونديال الأندية، خاصة وأن البدائل المتوفرة فى ذلك المركز غير قادرة على تعويض غياب هانى، أمثال أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق.

ودخل كريم العراقى، دائرة اهتمامات نادى الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليكون بديلا قويا للاعب الفريق محمد هانى بعدما تجمدت المفاوضات مع كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار إلى صفوف إنبى، بعد رفض مسؤولى إنبى الاستغناء عن اللاعب.