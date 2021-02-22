اليوم افتتاح منافسات الأدوار النهائية لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي بمشاركة 8 أندية

في الرياضة 21 فبراير,2021

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تفتتح اليوم منافسات الأدوار النهائية لمسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي المؤجلة من العام الماضي، من خلال اقامة ثلاث مباريات في الجولة الافتتاحية والتي تشهد مشاركة 8 أندية وزعت على مجموعتين ضمت المجموعة الاولى أندية اهلي سداب وصحار ونزوى ومجيس والمجموعة الثانية النصر وبوشر وظفار والسيب ففي المجموعة الأولى يلتقي أهلي سداب مع نادي نزوى الساعة الرابعة والنصف على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر تليها المباراة الثانية في نفس المجموعة وتجمع مجيس وصحار في الساعة السادسة والنصف مساء وفي المجموعة الثانية يتباري النصر مع ظفار في الساعة الثامنة والنصف مساء .

ويدخل أهلي سداب الأدوار النهائية بعزيمة واصرار كبير من اجل تأكيد تفوقه وتألقه الكبير الذي ظهر به في الادوار التمهيدية، حيث استطاع ان يسجل 53 هدفا ولم يدخل مرماه أي هدف تصدر بها صدارة المجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه أندية البشائر ونزوى ومسقط برصيد ١٨ نقطة، حيث يعد هذا اللقاء الثالث الذي يجمع اهلي سداب مع نزوى، حيث سبق أن فاز أهلي سداب في الأدوار التمهيدية بنتيجة 8 / 0 و 10 / 0. أما نادي نزوى الذي جاء في الترتيب الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط فسيحاول جهازه الفني بكل تأكيد وقف زحف لاعبي أهلي سداب ومنعهم من تحقيق فوز ثالث عليهم خلال أقل من شهر وسجل نزوى خلال الأدوار التمهيدية 10 أهداف فيما استقبل 22 هدفًا.وسيكون اللقاء الثاني بين الجارين مجيس وصحار لقاء مكررا للمرة الثالثة أيضا، حيث سبق لهما أن التقيا في الأدوار التمهيدية من خلال مباريات المجموعة الأولى التي ضمت أيضًا إلى جانبهما نادي السلام وتبادل الفريقان الفوز، ففي الدور الأول فاز صحار بنتيجة 3 / 2 وفي الدور الثاني فاز مجيس 1 / 0 واستطاع مجيس تسجيل 11 هدفًا واستقبل 7 أهداف فيما سجل صحار 10 أهداف وعليه 6 وتصدر مجيس المجموعة الأولى برصيد ٩ نقاط متساويًا في النقاط مع صحار ولكن فارق التسجيل حسم الصدارة لمجيس.

وفي اللقاء الثالث لفرق المجموعة الثانية الذي سيجمع النصر وظفار أيضا سيكون مكرّرًا للمرة الثالثة، حيث سبق أن التقى الناديان ضمن مباريات المجموعة التي ضمت أيضا ناديي الاتحاد وصلالة وتمكن النصر من تحقيق الفوز على ظفار في الدورين الاول والثاني بنتيجة 2 / 1 وسجل النصر خلال الدور التمهيدي 20 هدفًا ودخل مرماه هدفان ويعتبر ثاني أقوى هجوم وخط دفاع بعد السيب في حين أن نادي ظفار سجل 13 هدفًا وعليه 6 أهداف وبذلك تمكن النصر من جمع ١٨ نقطة وظفار ثانيًا برصيد ١٢ نقطة لتلك المجموعة. ويصعد بعد ذلك أول وثاني كل مجموعة للعب مباريات الدور قبل النهائي

حيث سيلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى يوم الأحد 28 فبراير وسيلعب الخاسران مباراة تحديد المركز الثالث والفائزان مباراة تحديد المركزين الأول والثاني التي ستقام يوم الاثنين أول مارس القادم، حيث سيتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى تكريم المجيدين حيث سيحصل بطل الكأس على كأس المسابقة وثلاثين ميدالية ذهبية ومكافأة مالية تبلغ ثلاثين ألف ريال، فيما يحصل الفريق الحاصل على المركز الثاني ثلاثين ميدالية فضية ومكافأة مالية تبلغ عشرين ألف ريال والثالث يحصل على ثلاثين ميدالية برونزية وعشرة آلاف ريال، كما سيتم تكريم اللاعبين المجيدين في المهارات الفردية وتكريم أفضل لاعب وأفضل حارس وهداف

البطولة بهدايا تذكارية ومكافآت مالية.