بونتيس: محمد صلاح الأفضل بعد ميسي ورونالدو.. وليفربول يعاني

أشادَ ليونيل بونتيس، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري وسبورتينج لشبونة بإمكانيات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي .

وقال بونتيس في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ محمد صلاح هو الأفضل في العالم بعد ليونيل ميسي نجم برشلونة و كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ، مشيرًا إلى أنه يتفوق على بعض اللاعبين مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ ، وأنه سيحقق الكرة الذهبية يومًا ما .

واختتم بونتيس ، ليفربول يعاني هذا الموسم ، رغم أنه تمكن من حصد لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بنفس المجموعة من اللاعبين ، وأتمنى تحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.