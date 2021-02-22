رياض محرز يشكر متابعيه على تهنئته بعيد ميلاده

احتفل رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 30. ونشر رياض محرز صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق عليها "شكرا لكم على كل الرسايل ممتن لكم جميعا".

وفاز مانشستر سيتي مساء امس على نظيره أرسنال بهدف نظيف، في قمة الجولة 25 لبطولة الدوري الإنجليزي. وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 59 في المركز الأول، فيما توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة في المركز العاشر.



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