نشر موقع "دوت الخليج" الاخباري، على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.
قال عمرو الصفتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إنه كان أفضل مدافع في مصر خلال فترة تواجده ضمن صفوف المصري البورسعيدي.
أعرب طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن حزنه على الظلم الذي يتعرض له نجله داخل القلعة الحمراء.
قال أحمد حسام "ميدو"، لاعب ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، إن اقتراحات بيع قمصان الفريق لسداد قيمة تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي، لا تليق بنادي كبير مثل القلعة البيضاء.
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رمضان_صبحي بعدما تألق في مباراة الأمس، مع فريق بيراميدز، وإحرازه هدفا في شباك فريق راسينج كلوب بطل كوت ديفوار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. عمرو الصفتي: محمد صلاح بيجري وخلاص.. طارق سليمان: ابني بيشحت ماتش فى الأهلي .. ورمضان صبحي يتصدر مواقع التواصل.. وميدو ينتقد الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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