سيراميكا كليوباترا يواجه غزل المحلة اليوم في كأس مصر

ظهر اليوم الاثنين، في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر على استاد حرس الحدود. يواجه نادي سيراميكا كليوباترا، فريق غزل المحلةفي دور الـ 32 من بطولة كأس مصر على استاد حرس الحدود. وكان هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أعلن عن قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا مساء أول أمس، في محافظة الإسكندرية استعدادا لمواجهة غزل المحلة بكأس مصر. وقرر المدير الفني ضم 22 لاعبا إلى معسكر المباراة وهم: حراسة المرمى: محمود شكري - عامر عامر. خط الدفاع: رجب بكار - وليد عبد المنعم - طارق سامي - خالد صبحي - سيف تقا - فابريس نجاه - محمود صقر. خط الوسط: ضياء قنديل - عاشور الأدهم - محمود نبيل - عبدالرحمن بودي - رجب عمران - محمد إبراهيم. خط الهجوم: أحمد غنيم - شادي حسين - مصطفى ميسي - وينفول كوبينا - ماكسويل باكوه - شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

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