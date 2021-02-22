موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة في كأس مصر والقنوات الناقلة

تنطلق ظهر اليوم الاثنين مباراة سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة في مباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعه الثانية والنصف ظهرا وستذاع عبر قناة اون تايم سبورت

غزل المحلة على مدار تاريخه الكروي لم يحالفه التوفيق في معانقة أقدم البطولات المصرية بطولة كأس مصر بالرغم من حضوره نهائي البطولة العريقة في 6 مناسبات مكتفيا بالوصافة أعوام 75-79- 86 -93-95 وأخيرا 2001 وفى المقابل ظهر سيراميكا بشكل متميز في أولى مواسمه بدوري الأضواء والشهرة وبالطبع يأمل في تقديم مباريات قوية ببطولة الكأس. وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بالتركيز في مباراة اليوم للتأهل للدور التالى للبطولة وإستغلال أنصاف الفرص للتسجيل ، فيما شدد خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة على لاعبيه ضرورة احترام المنافس لعبور هذه المحطة من بطولة الكأس.

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