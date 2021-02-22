دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي والقنوات الناقلة

تنطلق مساء غد الثلاثاء، مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي في إطار مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء، وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس".

وطالبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تأجيل مباراة الفريق أمام مضيفه تونجيث السنغالي بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل. وخاطبت اللجنة الاتحاد المصري لكرة القدم ليقوم بدوره بمخاطبة الاتحاد الإفريقي "كاف" لتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وفقا للائحة التي تنص على إمكانية تأجيل المباراة في حالة وجود ظرف طارئ. وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء اليوم للسنغال. يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة. يذكر أن هناك حالات مشابهة تم تأجيلها بالبطولات الإفريقية للأندية ومن بينها مباراة النجم الساحلي وبوفالوز الاسواتيني بالبطولة الكونفدرالية التي تم تأجيلها لمدة 24 ساعة أيضا.

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