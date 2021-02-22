نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والهلال في الدوري اليوم 2021/02/23 والقنوات الناقلة || قمة العشرين في الديربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي للمحترفين في الجولة العشرين من عمر الدوري، هو حديث الساعة في المملكة، هل يكرر العالمي الفوز على الزعيم مثل فوزه بالسوبر الماضي، أم يواصل الزعيم تفوقه في لقاءات الديربي في مسابقة الدوري على غريمه النصر، هذا ما ستجيب عنه أل 90 دقيقة بين الفريقين، في ملعب جامعة الملك سعود الرياضية “مرسول بارك”، هل تغير نتيجة المباراة ترتيب الدوري ليتصدر الهلال أم يتقدم النصر خطوة للإمام، وسوف ينقل الديربي عبر قنوات الرياضية السعودية المالك الحصري لنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة

تلعب قمة الجولة العشرين الثلاثاء الموافق 2021/02/23، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة، 21.35 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل المباراة عبر قناتي السعودية الرياضية الأولى، والسعودية الرياضية الثانية، لمزيد من المتعة لمشاهدي الديربي الأقوى في المنطقة العربية.

تاريخ مواجهات النصر والهلال في الدوري السعودي

ألتقى فريقي النصر والهلال في مسابقة الدوري السعودي في 23 مباراة سابقة، كان نصيب الأسد من الفوز لصالح الزعيم الهلالي برصيد 11 فوز، بينما فاز العالمي في 7 مباريات، وحسمت نتيجة التعادل للديربي في 5 مواجهات، سجل الهلال 42 هدف في شباك النصر، بينما سجل النصر 28 هدف في شباك الهلال.

معلقي مباراة النصر والهلال في الدوري

أعلنت إدارة قنوات الرياضية السعودية عن معلقي ديربي الرياض، والذي سينقل من خلال قناتين لمزيد من المتعة من قبل محبي الفريقين في المنطقة العربية، وتتيح للمشاهد الاستمتاع للمعلق المفضل لدية ويعلق على المباراة على قناة KSA SPORTS HD 1 المعلق جعفر الصليح، بينما يعلق في قناة KSA SPORTS HD 2 المعلق فهد العتيبي.

موقف الفريقين في جدول الدوري قبل المباراة

الفريق الترتيب في الجدول الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة من لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 6 مباريات وهزم في 3 مباريات، سجل لاعبوه 33 هدف وسكنت شباكه 14 هدف. النصر يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد خوض 19 مباراة، فاز النصر في 7 مباريات وتعادل في 4 مباريات وهزم في 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدف واستقبلت شباكه 26 هدف. بطاقة المباراة المباراة : النصر * الهلال.

المنافسة : الجولة أل 20 من الدوري السعودي للمحترفين.

الموعد : الثلاثاء الموافق 23 فبراير، الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب المباراة : ملعب جامعة الملك سعود الرياضية “مرسول بارك”.

القنوات الناقلة : KSA HD 1، KSA HD 2.

معلق المباراة : جعفر الصليح، فهد العتيبي. تردد قناة السعودية الرياضية القمر الصناعي نايل سات التردد 12284 الاستقطاب عمودي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5