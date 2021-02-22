بسبب تبادل القمصان.. الانضباط تعاقب حمدالله مهاجم النصر السعودي

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، غرامة مالية على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر قدرها 15 ألف ريال، بحسب صحيفة "الرياضية".

وجاء ذلك تبادل قميصه مع أحد اللاعبين خلال مواجهة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة تغريم البرازيلي كاسيو أنجوس، حارس فريق التعاون، مبلغ 15 ألف ريال للسبب ذاته.

وبينت اللجنة أن جميع القرارات الصادرة غير قابلة للاستئناف وفق المادة “139” من اللائحة.

وكانت انتهت مواجهة الفريقين في الجولة الـ 17، بفوز النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أجريت على ملعب مرسول بارك.