فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، غرامة مالية على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر قدرها 15 ألف ريال، بحسب صحيفة "الرياضية".
وجاء ذلك تبادل قميصه مع أحد اللاعبين خلال مواجهة فريقه أمام التعاون في الجولة الـ 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كما قررت اللجنة تغريم البرازيلي كاسيو أنجوس، حارس فريق التعاون، مبلغ 15 ألف ريال للسبب ذاته.
وبينت اللجنة أن جميع القرارات الصادرة غير قابلة للاستئناف وفق المادة “139” من اللائحة.
وكانت انتهت مواجهة الفريقين في الجولة الـ 17، بفوز النصر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أجريت على ملعب مرسول بارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب تبادل القمصان.. الانضباط تعاقب حمدالله مهاجم النصر السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.