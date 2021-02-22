سعيا لتحقيق أول انتصار في مجموعته.. الزمالك يضع خطة عبور تونجيث على ملعب لات ديور اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ستاد "لات ديور " بمدينة ثيس السنغالية التى تستضيف لقاء الفريق الأبيض أمام مضيفه تونجيث فى نفس الموعد غدا ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا .

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.

ويترأس بعثة الزمالك المستشار اللواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون النادى وذلك لدعم الفريق الأبيض فى تلك المباراة

الهامة التى يسعى للفوز بنقاطها الثلاث خارج الديار بعدما تعادل سلبيا فى الجولة الأولى أمام مولودية وهران الجزائرى بإستاد القاهرة .

ويضع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك خطة مواجهة بطل السنغال فى مران اليوم بحثا عن أول إنتصار فى المجموعة بعدما تعادل الفريق فى الجولة الأولى سلبيا مع مولودية وهران الجزائرى