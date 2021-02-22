عمر رضوان بكشف سر قراره بالإعارة لأسوان وطموحه في المستقبل

أعرب عمر رضوان حارس مرمى فريق الجونة المعار لأسوان عن سعادته بتألقه مع الفريق لهذا الموسم، مشددا على أنه يسعى لمواصلة التألق ليضمن مكانه في المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

واكد عمر رضوان في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون تايم سبورت " أن قراراه بالخروج للاعارة من الجونة كان بهدف أن يضمن المشاركة أساسيا خاصة عقب تعاقد الجونة مع احمد عادل عبدالمنعم مشددا أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أكد أنه لن يضم للاعب لا يشارك أساسيا مع فريقه.

واضاف أن طموحه هو العودة للنادي الاهلي مشددا أنه يتمني أن يخوض نفس طريق محمد الشناوي حارس الأهلي الذي خرج للاعارة وعاد ليتألق في الفريق الأحمر.

وتابع أن فريق أسوان يسعى لتحسين أدائه خلال الفترة المقبلة، مشددا أنه فريق عريق.

وعن قرار اتحاد الكرة برفض توصيه الأندية بعودة الحراس الأجانب فأكد أنه قرار سليم من أجل إعطاء الحراس المصريين الفرصه، مشددا أن هناك عدد كبير من الحراس المميزين في الدوري المصري .