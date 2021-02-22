نجم بيراميدز على رادار الزمالك

دخل عبدالله بكرى مدافع بيراميدز فى بؤرة اهتمام البرتغالى باتشيكو المدير الفنى للزمالك الذى طلب التعاقد مع اللاعب لدعم الدفاع الأبيض فى بداية الموسم المقبل.
ووقع عبدالله بكرى على استمارة مبدئية بالموافقة على ارتداء الفانلة البيضاء حيث من المنتظر أن يتم فتح المفاوضات مع ناديه فى الفترة القادمة.
وتلقى بكرى عرضا من نادى سعودى للحصول على خدماته فى فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب خروجه من حسابات المدير الفنى للفريق الأرجنتينى أروابارينا الذى يفضل عليه على جبر وأحمد سامى.
وكان عبدالله بكرى قد اعتذر لادارة بيراميدز عن سوء الفهم الذي تسبب فيه بنشر بوست عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك منتقديا عدم الإعتماد عليه .
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