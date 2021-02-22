عبدالحفيظ يحضر المؤتمر الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الاجتماع الفني والتنسيقي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويرافق عبد الحفيظ في الاجتماع الفني كلٌّ من؛ سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، وأحمد فوزي إداريا الفريق.

ويشهد الاجتماع الفني الاتفاق على كافة الأمور الإدارية والتنسيقية للمباراة، وموعد وصول الفريقين، وعرض الزي المحدد لكل فريق خلال المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.