اجتماع طارئ في الكاف لحسم مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال

يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " موقف تأجيل مباراة الزمالك وتونجيب السنغالى والتى من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وتلقى الكاف خطابا رسميا من قبل الزمالك يطلب فيه بتأجيل مباراته أمام بطل السنغال لمدة 24 ساعة بسبب ظروف الطيران ووصول الفريق فى وقت متأخر إلى السنغال .

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الإفريقي اجتماعا طارئا اليوم لحسم مصير مباراة الزمالك وبطل السنغال بشكل نهائى سواء بالتأجيل أو من عدمه .

وعلى الجانب الأخر ، كشفت نهى خضر سفيرة مصر بالسنغال كواليس وصول بعثة الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالى المقرر إقامتها غدا الثلاثاء .

وقالت نهى خضر عبر برنامج شوبير الإذاعى :" بالفعل بعثة الزمالك وصلت للسنغال بعد معاناة كبيرة وأجرت مسحة كورونا استعدادا للمباراة وظهر على اللاعبين التعب والإرهاق الشديد من طول الرحلة".

وأضافت :" الزمالك طلب تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة وينتظر رد مسئولى الكاف، وليس لدى معلومات عن موقف نادى تونجيث السنغالى من هذا الطلب".

وكانت بعثة الفريق تأخرت في الوصول للسنغال بسبب ظروف الطيران قبل أن تتدخل الإدارة وتخاطب الجهات المسئولة التي أنهت الأزمة ووصلت البعثة مساء أمس للسنغال.