الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين، على استاد مكابا بدار السلام في تنزانيا، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق غدا أمام فريق سيمبا.

وكان الأهلي خاض تدريباته على ملعب جيمخانا في دار السلام منذ وصوله إلى تنزانيا.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.