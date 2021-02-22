الرياضة

شوبير: محمد صلاح يسعى للمشاركة في أولمبياد طوكيو

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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو. 

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية عبر أثير "اون تايم سبورت"، أن محمد صلاح سيسعى للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي وليس العكس خاصة في ظل تدهور نتائج فريق ليفربول. 

وأضاف أن ليفربول من الصعب أن يشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا في ظل نتائجه السيئة واحتلاله المركز السادس في الدوري الإنجليزي. 

وتابع أن محمد صلاح سيسعى للمشاركة في الأولمبياد مع المنتخب الأوليمبي من أجل تحقيق إنجاز جديد. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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