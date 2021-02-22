تعرف على موعد عودة ناصر ماهر لتدريبات الاهلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق، في التدريبات الجماعية، مؤكدا أن اللاعب أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد جراحة تثبيت الكتف التي أجراها في وقت سابق.
وقال أبو عبلة إن ناصر ماهر، يخوض حاليا مرحلة التأهيل البدني، وسينتظم تدريجيا في التدريبات الجماعية، ومران الكرة، نهاية الأسبوع الحالي، بعد عودة الفريق من تنزانيا.
وأضاف أن ناصر ماهر ينفذ حاليا برنامجا تدريبيا منفردا؛ لرفع لياقته البدنية؛ حتى يتسنى له المشاركة في المران، فور عودة الفريق للتدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة.
ويستعد الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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