نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب وأهلي جدة في الدوري اليوم 2021/02/22 والقناة الناقلة // صراع المركز الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب وأهلي جدة في إطار الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي يستضيفها نادي الشباب السعودي على ملعبه أستاد الأمير خالد بن سلطان اليوم الإثنين الموافق 2021/02/22، وتنقل المواجهة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1، تحدد المباراة صدارة الدوري السعودي قبل لقاء القمة غداً بين النصر والهلال، في حالة فوز الشباب يستمر على القمة، في حالة فوز الراقي يتساوى الفريقين في النقاط ويتم الاحتكام إلي فارق الأهداف، انتهت نتيجة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق، فريق الشباب قبل هذا اللقاء يحتل صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة، من لعب 19 مباراة حقق الفوز في 11 وتعادل في 5 وهزم في 3 مباريات، سجل لاعبوه 39 هدف وسكنت شباكه 24 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الشباب ضد الأهلي اليوم.

التشكيل المتوقع لفريق الشباب اليوم ضد الأهلي

حراسة المرمى “زيد البواردي”.

خط الدفاع “فواز الصقور، إيفور، عبد الله الزوري، شراحيلي”.

خط الوسط “الفريد ندياي، حسين القحطاني، سيبا، باتيجا، مارتينيز”.

خط الهجوم “جوانكا”.

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم ضد الشباب

يلعب الراقي اليوم وهدفه الفوز والحصول على الثلاث نقاط وصدارة الترتيب، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بعد خوض 19 جولة حقق الفريق فيها 10 أنتصارات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل لاعبوه 32 هدف وسكنت شباكه 27 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريق في مباراة اليوم.

حراسة المرمى “محمد العويس”.

خط الدفاع “يزيد البكر، معتز هوساوي، محمد أل فاتيل، لوكاس ليما”.

خط الوسط “نوح الموسى، فيجسا، إدريس فتوحي، سلمان المؤشر، عبد الرحمن الغريب”.

خط الهجوم “عمرو السومة”.

موعد مباراة الشباب وأهلي جدة والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

تلعب قمة الإثارة والأعصاب اليوم الإثنين الموافق 2021/02/22، في تمام الساعة 19.35 بتوقيت مدينة القاهرة، 20.35 بتوقيت مكة المكرمة، 21.35 بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 ويعلق عليها المعلق فهد العتيبي.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل المباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 19 11 5 3 11 24:39 15 38 2 الهلال 19 10 6 3 11 14:33 19 36 3 الأهلي 19 10 5 4 11 27:32 5 35 4 الاتحاد 19 8 8 3 11 18:25 7 32 5 القادسية 19 7 7 5 11 27:29 2 28 6 الإتفاق 19 8 3 8 11 30:31 1 27 7 الوحدة 19 8 3 8 11 31:30 -1 27 8 التعاون 19 6 7 6 11 17:19 2 25 9 النصر 19 7 4 8 11 26:27 1 25 10 الفتح 19 7 4 8 11 33:29 -4 25 11 أبها 19 7 3 9 11 32:26 -6 24 12 الفيصلي 19 5 8 6 11 25:24 -1 23 13 الباطن 19 6 5 8 11 30:27 -3 23 14 الرائد 19 5 4 10 11 32:25 -7 19 15 ضمك 19 4 4 11 11 35:23 -12 16 16 العين 19 4 2 13 11 39:21 -18 14

بطاقة مباراة الشباب والأهلي اليوم

المباراة الشباب * الأهلي المنافسة الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين القناة الناقلة والمعلق KSA SPORTS HD 1 بتعليق فهد العتيبي ملعب المباراة أستاد الأمير خالد بن سلطان الموعد الإثنين 2021/02/22 الساعة 19.35 بتوقيت القاهرة،20.35 بتوقيت مكة