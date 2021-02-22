بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي بشأن وليد سليمان

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن وليد سليمان حصل على حقنة بلازما منذ أسبوع تقريبا، وهناك تحسن كبير في التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له اللاعب في وقت سابق.
وأضاف أن وليد سليمان سينتظم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء المرحلة الأخيرة من العلاج الطبيعي والتأهيل البدني الذي يخضع له اللاعب حاليا، ويستمر لمدة١٥يوما.
ويخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام فريق سيمبا، بطل تنزانيا، في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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