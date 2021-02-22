محمود صبري يخوض سباق انتخابات نقابة الصحفيين على منصب العضوية

تقدم اليوم محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام بأوراق ترشحه، من أجل خوض سباق انتخابات نقابة الصحفيين على منصب العضوية فوق السن. صرح محمود صبري رئيس القسم الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام، أنه أقدم على هذه الخطوة من أجل تقديم يد العون والمساعدة للزملاء ، و تجديد الدماء داخل مجلس النقابة ، وأكد صبري أنه على يقين في نيل ثقة الزملاء الصحفيين خلال غمار الإنتخابات المقبلة التي ستقام يوم ٥ من مارس المقبل.

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