مصير بيراميدز .. الكاف يعلن تصنيف مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، عن التصنيف الرسمي لقرعة دور المجموعات، ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجرى اليوم الاثنين بمقره في القاهرة. وجاء تصنيف الأدية وفقا لما أعلنه الكاف كالآتى: التصنيف الأول: نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) – الرجاء المغربي – إنييمبا النيجيري – الفائز من لقاء النجم الساحلي التونسي ويانج بافلوز بطل إسواتيني. التصنيف الثاني: بيراميدز المصري – الصفاقسي التونسي – وفاق سطيف الجزائري – شبيبة القبائل الجزائري. التصنيف الثالث: أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي – نكانا الزامبي – القطن الكاميروني – ساليتاس البوركيني. التصنيف الرابع: أهلي بنغازي الليبي – نابسا ستارز الزامبي – جاراف السنغالي – الفائز من لقاء نامينجو التنزاني وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي. وكان نهضة بركان قد توج بلقب النسخة السابقة، بعد فوزه على بيراميدز في النهائي (1-0).

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