وتدخلت وزارات الشباب والرياضة والخارجية والطيران المدنى فى الأزمة للحصول على تصريح للطائرة الخاصة التى تقل الزمالك للعبور فى الأجواء الموريتانية والتوجه الى مالى ومنها إلى داكار بعدما انطلقت فى السابعة مساء السبت ووصلت بعد 23 ساعة الى العاصمة السنغالية .
وقال المصدر إن اتهام اللجنة المؤقتة التى تدير النادى بالتعاقد مع شركة طيران متواضعة وليست لها خبرات فى نقل البعثات الرياضية بسبب فارق 10 آلاف دولار أمر غير صحيح بالمرة.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تعاقدت مع نفس الشركة التي أقلت بعثة النادى الأهلى إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى نفس دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .
وأوضح أن اللجنة تتلقى عروض أسعار من 3 شركات طيران والقانون ينص على أخذ الأقل سعرا من الثلاثة بجانب وجود سابقة أعمال الشركة التى أقلت بعثة الاهلي الى تنزانيا والزمالك إلى داكار.
وشدد المصدر على أن اللجنة تتعرض للهجوم من قبل بعض الأشخاص الذين لهم مصالح شخصية وأن الشركة التى تعاقد معها النادى شركة محترمة وما حدث خطأ وارد من اى شركة وأحيانا الأجواء المناخية تسبب فى تعطيل رحلات الطيران وليس التصاريح فقط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك عن أزمة رحلة السنغال: تعاقدنا مع شركة طيران أقلت بعثة الأهلي إلى تنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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