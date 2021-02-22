دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي بالزي الأزرق في مواجهة سيمبا التنزاني

تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي الأزرق بالكامل، في مواجهة سيمبا التنزاني المقرر إقامتها غدا الثلاثاء،
وذلك وفقا لإخطار الـ«كاف» الخاص بزي الفريقين خلال هذه المباراة.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الأهلي سيخوض المباراة بالزي الأزرق كاملا، على أن يخوض سيمبا صاحب الأرض والجمهور المباراة بالطاقم الأحمر؛ وذلك وفقا لإخطار الـ«كاف» الذي تلقاه الأهلي قبل مغادرة القاهرة.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة قوية أمام فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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