إنتر يتخم شباك ميلان ويحلق في الصدارة

إنتر يتخم شباك ميلان ويحلق في الصدارةحسم إنتر "ديربي الغضب" لصالحه، وواصل التحليق في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - صفر على مضيفه وغريمه التقليدي ميلان يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وافتتح النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التسجيل لإنتر مبكرا في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 57، فيما أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثالث في الدقيقة 66.

بهذا الهدف، انفرد لوكاكو بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 17 هدفا، متفوقا بفارق هدف على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، صاحب المركز الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليواصل إنتر تفوقه على ميلان للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 - 1 في المواجهة الأخيرة التي جرت بينهما بدور الثمانية في بطولة كأس إيطاليا الشهر الماضي.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حافظ على صحوته في المسابقة عقب تحقيق انتصاره الرابع على التوالي، إلى 53 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه ميلان، الذي تلقى هزيمته الثانية على التوالي، عقب خسارته أمام سبيزيا في الأسبوع الماضي، والتي تسببت في فقدانه الصدارة في المرحلة الماضية.