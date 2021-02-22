موسيماني: نحترم سيمبا دون مبالغة.. والتغييرات واردة في خطة الأهلي

وتحدث موسيماني حول مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، وتأثير ذلك على مسيرة الفريق في دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الأمر مختلف تماما، ولكنه استفاد ولاعبو الأهلي من المشاركة التي كانت صعبة للغاية.
وقال: «الأهلي تأثر كثيرا بالمباريات الصعبة في كأس العالم للأندية، وهذا ما تسبب في وجود غيابات للإصابة بعد البطولة؛ لأننا خضنا ٣ مباريات في٩ أيام، لكن الخبرات التي اكتسبناها من المشاركة في كأس العالم للأندية ستفيدنا كثيرا».
وأضاف موسيماني: «لدينا تركيز كامل الآن على مباراة الغد أمام سيمبا، وما نسعى لتحقيقه في البطولة وليس التفكير في الماضي».
وعن مواجهة سيمبا التنزاني وتأثيرها على مشوار الفريق نحو صدارة المجموعة قال موسيماني: «ننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف، ونسعى لحسم التأهل مبكرا على عكس الموسم الماضي، الذي حسمنا التأهل فيه على حساب الهلال السوداني في الجولة الأخيرة».
واستكمل: «ليس لدينا تغييرات فنية تتعلق بالطقس، ولكن إذا حدثت تغييرات في الخطة أو طريقة اللعب، ستكون من أجل الفوز على سيمبا التنزاني هنا».
وأضاف: «هذه مباراة كرة القدم، ونتعامل معها بحرص، ونحترم فريق سيمبا، ولكن دون مبالغة؛ لأنهم أيضا يتمتعون بنفس الرغبة في الفوز».
وأشار موسيماني إلى أن فريق سيمبا التنزاني مميز، لكننا لم نأت هنا إلا سعيا لتحقيق الفوز، ونؤمن في ذلك على منافس الغد القوي والذي يتمتع بجماهيره وشعبيته الكبيرة هنا.
واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: «درست سيمبا جيدا، وهو يملك عناصر جيدة، خصوصا الموزمبيقي لويس الذي أعرفه حينما كنت مدربا لصن داونز، فضلا عن المهاجم رقم ٧، واللاعب رقم ١٤، وكل هذا يؤكد أننا أمام مباراة كبيرة في مواجهة فريق قوي ومنظم، لكننا نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل المبكر عن هذه المجموعة».
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