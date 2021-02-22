استعدادا لمواجهة تونجيث.. محاضرة فنية لـ باتشيكو قبل مران الزمالك بالسنغال

يلقي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية، للاعبي الفريق، قبل انطلاق المران المقرر له في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الذي يحتضن اللقاء.
ويلتقي الزمالك مع نظيره تونجيث السنغالي، المقرر لها غد الثلاثاء، في الجولة الثانية لمنافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يشرح المدير الفني، بعض الأمور الفنية للفريق لتطبيقها في تدريب اليوم استعدادا للقاء بطل السنغال، خاصة وأن تدريب اليوم هو الأول والأخير للفريق قبل مواجهة تونجيث.
وكانت بعثة الزمالك قد وصلت للسنغال أمس بعد رحلة معاناة فى السفر من مطار القاهرة إلى داكار استغرقت قرابة الـ 23 ساعة بسبب عدم قدرة الطائرة الخاصة على عبور الأجواء الموريتانية لعدم حصولها على تصريح، الأمر الذي جعل البعثة تمكث فى الجزائر 6 ساعات حتى تمكنت وزارة الشباب والرياضة والطيران المدنى والخارجية من إنهاء الأزمة.
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