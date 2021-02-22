إبراهيم سعيد لاعب فريق المصري تحت 17 عامًا "2003" ضمن قائمة منتخب مصر للشباب

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء ابراهيم سعيد لاعب فريق المصري تحت 17 عامًا “2003” لمعسكر منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها بقيادة الكابتن محمود جابر والذي يقام بأحد فنادق القاهرة اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من فبراير الجاري ويستمر لمدة يومين ، ليكون بذلك اللاعب الثاني من صفوف فريق المصري تحت 17 عام الذي ينضم لصفوف منتخب الشباب ، حيث سبق استدعاء زميله أبو الفتح أشرف للانضمام للمعسكر ذاته.
الجدير بالذكر أن اللاعب ابراهيم سعيد والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع كان قد تم تصعيده لصفوف الفريق الأول تحت قيادة الكابتن علي ماهر ، حيث انضم لعدد كبير من معسكرات الفريق ببرج العرب منذ بداية الموسم الجديد.
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