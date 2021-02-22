عفت نصار لـ دوت الخليج: لم أقصد الترويج لـ ممدوح عباس فى أزمة تجديد فرجاني ساسي

قال عفت نصار نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق إنه لم يقصد الترويج لممدوح عباس رئيس النادى الأسبق عندما طالبه بالتدخل لإنقاذ القلعة البيضاء من عثراتها المالية والتجديد لفرجانى ساسى.

وشدد عفت نصار فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : أنه عندما تحدث فى برنامج 2 صفر عبر شاشة الصحة والجمال عن مناشدته لممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق للتدخل لإنقاذ تجديد فرجانى ساسى الذى تعشقه الجماهير البيضاء كان ذلك من منطلق قدرة عباس المالية الكبيرة على إنهاء هذا الملف وكذلك لعدم تقدم أى رجل أعمال زمالكاوى بمد يد العون للزمالك الذى يمر بأزمة مالية خانقة .

وكشف نصار أنه من ابناء الزمالك المخلصين ولم يستفد بالعمل فى النادى طوال السنوات الماضية ولم يتولى تدريب الفريق الأول على عكس بقية زملاء جيله مشيرا إلى أن دعوته ممدوح عباس لانقاذ الزمالك لم يكن الغرض منها الترويج له لدخول الإنتخابات المقبلة .

وقال إنه يتفهم هجوم جماهير الزمالك عليه بسبب دعوة ممدوح عباس ولكن يجب أن يتكاتف الجميع وراء الكيان بعيدا عن الأسماء التى تزول ويبقى إسم الزمالك دائما .