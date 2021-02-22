دوري أبطال إفريقيا.. موسيماني وأيمن أشرف يتفقدان ملعب مباراة سيمبا

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وأيمن أشرف، مدافع الفريق الأول، على تفقد أرضية ملعب استاد «مكابا» بدار السلام في تنزانيا، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم؛ للحديث عن مباراة سيمبا التنزاني والأهلي غدا. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثالثة عصر غد الثلاثاء.

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