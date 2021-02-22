سمير كمونة: مواجهة الأهلي وسيمبا صعبة.. والفريق التنزاني منافس شرس

وجه سمير كمونه نجم فريق الأهلي السابق نصيحة إلى رامي ربيعة نجم الفريق عقب تخلفه عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال كمونة، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت"،إن ربيعة لاعب مميز ويمتلك إمكانيات جيدة، ولكن كثره الإصابات أثرت على مسيرته ،لافتا إلى أن موسيماني المدير الفني للفريق يعتمد حاليا على الثلاثي الجاهز وهم بدر بانون وايمن اشرف وياسر ابراهيم.

وأضاف كمونه أنه حال عودة ربيعه للمشاركة بشكل اساسي سيستعيد مستواه وسيتألق مره اخرى لذلك يجب عليه الانتظار حتى تعود له الفرصة مره اخرى.

وعن مباراة الفريق غدا امام سيمبا التنزاني فأكد كمونة،أن الفريق المنافس شرس ولا يستهان به ،لافتا إلى أنه ينبغي على موسيماني أن يلعب بـ 3 لاعبين في وسط الملعب لأن المواجهة صعبة.

وأضاف ان محمد شريف لاعب رائع،مشيرا إلى أن موسيماني مقتنع بشكل أكبر بامكانيات والتر بواليا ولكن يجب عليه ان يعتمد ايضا على شريف لامكانياته وتألقه مع الفريق .