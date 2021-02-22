وقال كمونة، في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت"،إن ربيعة لاعب مميز ويمتلك إمكانيات جيدة، ولكن كثره الإصابات أثرت على مسيرته ،لافتا إلى أن موسيماني المدير الفني للفريق يعتمد حاليا على الثلاثي الجاهز وهم بدر بانون وايمن اشرف وياسر ابراهيم.
وأضاف كمونه أنه حال عودة ربيعه للمشاركة بشكل اساسي سيستعيد مستواه وسيتألق مره اخرى لذلك يجب عليه الانتظار حتى تعود له الفرصة مره اخرى.
وعن مباراة الفريق غدا امام سيمبا التنزاني فأكد كمونة،أن الفريق المنافس شرس ولا يستهان به ،لافتا إلى أنه ينبغي على موسيماني أن يلعب بـ 3 لاعبين في وسط الملعب لأن المواجهة صعبة.
وأضاف ان محمد شريف لاعب رائع،مشيرا إلى أن موسيماني مقتنع بشكل أكبر بامكانيات والتر بواليا ولكن يجب عليه ان يعتمد ايضا على شريف لامكانياته وتألقه مع الفريق .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمير كمونة: مواجهة الأهلي وسيمبا صعبة.. والفريق التنزاني منافس شرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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