اتحاد الكرة يلغي اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين من الموسم المقبل

استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم، على إلغاء قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى فى قائمة فرق الدورى فى الموسم الجديد.
وشهد اجتماع اللجنة الثلاثية أمس أخذ عدد من القرارات ، يأتى على رأسها السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.
كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.
وبعد الإطلاع على توصية الأندية والرأي الفني والمصلحة العامة قرر الاتحاد استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.
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